Calcio | Millesimo. Anche l'assessore Ferro festeggia i giallorossi: "Una grande impresa, complimenti al presidente Levratto e a mister Macchia"

Il verdetto del campo ha sancito l'inizio di una festa attesa e meritata dopo la vittoria sul Golfo Paradiso: il Millesimo ha alzato al cielo del Viglino la coppa per la vittoria del campionato di Eccellenza, porta d'accesso al prossimo torneo di Serie D. Un traguardo che non è solo una vittoria di categoria, ma il coronamento di una scalata con pochi eguali nel panorama calcistico locale.



La società del presidente Eros Levratto entra di diritto nella storia sportiva della regione, avendo completato un triplo salto di categoria che ha contagiato l’intera comunità, celebrato anche dalle massime istituzioni regionali.

Presente ai festeggiamenti, l’assessore allo sport di Regione Liguria, Simona Ferro, ha voluto omaggiare personalmente il club per l'incredibile striscia di successi:



“La squadra del presidente Eros Levratto - ha detto la vicepresidente regionale - ha centrato tre promozioni consecutive, compiendo un percorso straordinario dalla Prima Categoria fino alla Serie D nel minor tempo possibile. Un’impresa sportiva eccezionale, difficilmente replicabile. Complimenti a mister Fabio Macchia, ai giocatori e a tutta la società giallorossa”.