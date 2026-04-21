Calcio | Veloce. Il 2-1 all'Audace vale la salvezza, gli scatti del match (GALLERY)

Sei punti di vantaggio a tre giornate dalla fine del campionato.

Se non è salvezza matematica poco ci manca per la Veloce, arrivata addirittura a due sole lunghezze dal quinto posto.

Mister Gerundo ha portato la barca granata in porto, con sigillo definitivo arrivato dopo al termine del 2-1 contro l'Audace Campomorone

A segno per i savonesi Piu e Leskaj, a seguire il tabellino e gli scatti di Danilo Calcagno.



VELOCE – AUDACE CAMPOMORONE: 2 – 1

Marcatori: 74’ Piu, 79’ Leskaj, 90’ Riva.§



Veloce: Debenedetti, Marzano (77’ Torrini), Viti (60’ Bruzzone R.), Salis, Guarco, Berardinucci, Revello (81’ Spotorno), Leskaj (83’ Esposito), Enzi (53’ Caviglia), Panucci, Piu.

Allenatore: Gerundo.



Audace Campomorone: Traverso, Gandolfi, Lo Vecchio, Muratore (77’ Rizqaoui), Cannizzaro, Velati M., Abdelfattah, Pozzati (77’ Bottari), Rebora M. (73’ Riva), Chino (70’ El Caidi), Spatari C. (88’ Moretti).

Allenatore: Messina.



Arbitro: Rodino di Genova.