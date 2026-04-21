Giudice Sportivo | Serie D. L'Imperia perde conti per tre giornate, non mancano i club e gli allenatori sanzionati

GIUDICE SPORTIVO
GARE DEL CAMPIONATO SERIE D
GARE DEL 19/ 4/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
Euro 1.000,00 DERTHONA FBC 1908
Per avere, persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, rivolto espressioni irriguardose nei confronti della Terna arbitrale.
Euro 300,00 BIELLESE 1902
Per avere, propri sostenitori, introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (3 fumogeni ) nel settore loro riservato.
Euro 200,00 CAIRESE
Per avere, propri sostenitori, introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (2 fumogeni ) nel settore loro riservato.
Euro 200,00 SALUZZO
Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio riservato alla Terna Arbitrale.
ALLENATORI
SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE
PRINA LUCA (BIELLESE 1902)
Per proteste nei confronti della Terna arbitrale espresse con eccessiva veemenza.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BUGLIO FRANCESCO (ASTI)
Per proteste nei confronti dell'Arbitro.
CARDINALE ANDREA (LAVAGNESE 1919 A.S.D.)
Per proteste nei confronti dell'Arbitro. (R A - R AA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
LUNARDON MANUEL TOMMASO (GOZZANO SSDRL)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
CONTI GIORDANO (IMPERIA CALCIO SRL)
Per aver colpito un calciatore avversario con un pugno lontano dall'azione di gioco. (R A - R AA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
TURONE FILIPPO RAMON (CAIRESE)
ARCIDIACONO ANDREA (DERTHONA FBC 1908)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
AZIZI BILARIO (CHISOLA CALCIO)
GERBINO THOMAS (DERTHONA FBC 1908)
5PENNATI STEFANO (GOZZANO SSDRL)
ROSSI ALBERTO (IMPERIA CALCIO SRL)
GHIGLIOTTI DAVIDE (LAVAGNESE 1919 A.S.D.)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
DI CESARE FACUNDO ARIEL (BIELLESE 1902)
PALESI LUCA (VARESE FOOTBALL CLUB SRL)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
GRAZIANO GIOVANNI (BIELLESE 1902)
GIRGI ALESSIO (SANREMESE CALCIO SSD A RL)
MARANGON PIETRO (VARESE FOOTBALL CLUB SRL)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)
DALMASSO ALESSANDRO (GOZZANO SSDRL)