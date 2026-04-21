Calcio | 21 aprile 2026, 18:53

Calcio | Gara matta tra Finale e Savona, rivediamo i sette gol del Mazzucco (VIDEO)

Vittoria biancoblu per quattro reti a tre

FINALE – SAVONA: 3 – 4

Marcatori: 2’ Nelli, 19’ Polito, 27’ Raja, 44’ Vittori, 78’ Nelli, 90’ Vuillermoz, 95’ Schirru.

Finale: Mondino, Caligaris, Minetti (60’ Ramadhi), Bellotti, Arzarello, Moretti, Vuillermoz, Bazzano, Vittori (60’ Dagnino; 87’ Medas), Polito, Bogarin (70’ Belvedere).
Allenatore: Alessi.

Savona: Agostino, Colombo, Calcagno M., Raja, Schirru, Rolandi, Burchi (89’ Baldaccini), Iadanza (69’ Incorvaia), Nelli (90’ Fabbri), Turone, Sassari.
Allenatore: Sarpero.

Arbitro:  Righetti di Genova.

redazione

