Calcio | Gara matta tra Finale e Savona, rivediamo i sette gol del Mazzucco (VIDEO)

FINALE – SAVONA: 3 – 4
Marcatori: 2’ Nelli, 19’ Polito, 27’ Raja, 44’ Vittori, 78’ Nelli, 90’ Vuillermoz, 95’ Schirru.
Finale: Mondino, Caligaris, Minetti (60’ Ramadhi), Bellotti, Arzarello, Moretti, Vuillermoz, Bazzano, Vittori (60’ Dagnino; 87’ Medas), Polito, Bogarin (70’ Belvedere).
Allenatore: Alessi.
Savona: Agostino, Colombo, Calcagno M., Raja, Schirru, Rolandi, Burchi (89’ Baldaccini), Iadanza (69’ Incorvaia), Nelli (90’ Fabbri), Turone, Sassari.
Allenatore: Sarpero.
Arbitro: Righetti di Genova.
venerdì 24 aprile
Calcio
Calcio | 21 aprile 2026, 18:53
Gara matta tra Finale e Savona, rivediamo i sette gol del Mazzucco
Vittoria biancoblu per quattro reti a tre
