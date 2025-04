Outdoor. "Loano non solo mare", domani l'escursione al Lago di Osiglia

Nuova tappa per “Loano non solo mare”, il ciclo di camminate promosso dal CAI di Loano con il supporto dell’assessorato al turismo, cultura e sport del Comune. Giovedì 24 aprile è prevista un’escursione tra i boschi e i rilievi che abbracciano il lago di Osiglia, bacino artificiale creato negli anni Trenta che sommerse alcune borgate abitate all’epoca da circa trecento persone.

Il punto di ritrovo è fissato alle ore 8.30 in piazza Valerga a Loano. Da qui, i partecipanti si sposteranno in auto verso Pietra Ligure, per poi imboccare la strada che conduce a Tovo San Giacomo e quindi salire lungo la panoramica del Melogno. Poco prima del valico si devia a destra in direzione del Ristorante del Din. Dopo aver superato due bivi, entrambi da affrontare svoltando a sinistra, si raggiunge il centro abitato di Osiglia. Una volta superata la chiesa parrocchiale, si scende verso il piazzale dotato di peso pubblico, dove sarà possibile parcheggiare.

L’escursione prenderà avvio da Osiglia Borgo con una salita iniziale poco impegnativa che conduce alla località Monte. Il cammino proseguirà tra radure e boschi, lungo percorsi agevoli, attraversando le piccole borgate di Barussa e Tecchio del Gamba. Il tragitto regalerà scorci suggestivi e l’incontro con maestosi castagni secolari. Il ritorno avverrà su strade sterrate e sentieri che, dalle alture, riporteranno i partecipanti sulle rive del lago, che verranno costeggiate fino al punto di partenza.

Il percorso, classificato di difficoltà E (escursionistico), ha una durata prevista di circa quattro ore e mezza, con un dislivello complessivo intorno ai 400 metri. A guidare il gruppo saranno Carlo Sommariva, Mario Chiappero e Bruno Ravera.

Le uscite del programma sono gratuite e aperte a chi possiede una buona abitudine al cammino in ambiente montano. I non iscritti al CAI dovranno attivare obbligatoriamente una polizza assicurativa infortuni, da richiedere entro le ore 12:00 del giorno precedente l’escursione, contattando Flavia Robaldo al numero 335.84.84.568. Senza copertura assicurativa, non sarà possibile prendere parte alla gita.

È richiesto un equipaggiamento adeguato: scarponcini da trekking e abiti adatti alle condizioni di montagna. I coordinatori si riservano il diritto di escludere chi non rispetta i requisiti minimi. Il pranzo sarà al sacco, a cura di ciascun partecipante.

Per ulteriori informazioni sul calendario delle escursioni è possibile contattare Beppe Peretti al numero 329.4288096.