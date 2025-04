Calcio, Juniores Nazionali. Bra - Vado spostata a lunedì, cambia la data della finalissima playoff

Non si disputerà sabato 26 aprile la finalissima playoff del girone A del campionato Under 19 Nazionale.

Il Vado, dopo la bella vittoria ai supplementari contro il Chieri, era infatti atteso a Bra per l'ultimo atto dei playoff.

La nota della Lega Nazionale Dilettanti.

"Il Dipartimento Interregionale comunica che a seguito della sospensione di ogni evento sportivo in programma sabato 26 aprile 2025, per le esequie del Santo Padre, si rappresenta che le gare della seconda giornata dei Play off in programma sabato 26 aprile 2025, saranno posticipate a lunedì 28 aprile 2025 ore 16.00, fatta salva la possibilità per le Società interessate di richiedere, congiuntamente, l’anticipo al venerdì o alla domenica antecedenti".