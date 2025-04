Calcio, Serie D. Il Vado vuol blindare i playoff, le speranze della Cairese passano da Varese

Penultimo appuntamento con il girone A di Serie D prima delle sfide di fine stagione con i playoff e (forse) i playout.

Assegnato il primo posto al Bra, l’obiettivo si sposta ovviamente sugli spareggi post regular season e sulle formazioni che li dovranno affrontare.

Uno snodo importante, in quest’ottica, è rappresentato da Vado - Lavagnese, con i rossoblu separati dai bianconeri da appena due punti. Per la squadra di Boisfer sarà l’occasione di accomiatarsi dal campionato nella cornice di casa, dopo l’apatica prova offerta prima di Pasqua in casa dell’Oltrepo.

Un orecchio sarà rivolto anche al Franco Ossola di Varese, dove i biancorossi (appaiati in graduatoria alla Lavagnese) ospiteranno la Cairese.

Con la concomitanza di Fossano - Chieri e Imperia - Vogherese, un possibile risultato utile dei valbormidesi potrebbe avvicinare anche la salvezza diretta (complice la regola degli otto punti). E’ chiaro, però, che servirà una prova ben diversa rispetto ai 90 minuti offerti contro i nerazzurri di Buttu.