L'annuncio biancoblu:

"La Società comunica che il direttore sportivo Franco Villa ha concluso un importante colpo per l'attacco in questa finestra di mercato: Gianni Vierci è del Ceriale.

Il profilo del classe 2004 sposa in pieno il progetto societario "in linea verde", ma ha già nel suo background esperienze in Eccellenza e la vittoria del campionato di Promozione con la San Francesco Loano, che ringraziamo per la sua collaborazione durante l'operazione.

Benvenuto Gianni!"