Carcarese, Brignone ventre e terra verso l'obbiettivo: "Pensiamo a noi stessi: facciamo bene e chiuderemo bene il campionato"

C'è stata la doppia firma di Francesco Brignone nel poker della Carcarese contro il San Cipriano.

Dopo il match vinto dai valligiani, l'attaccante ha analizzato la sfida partendo innanzitutto dall'atteggiamento: “Abbiamo approcciato subito bene la partita. Fortunatamente siamo riusciti a fare due gol, poi nel secondo tempo abbiamo fatto il terzo e l’abbiamo chiusa nel finale”.

“Dobbiamo pensare a noi, partita per partita, non guardare gli altri perché, essendo in una posizione privilegiata, se facciamo bene chiuderemo bene il campionato. Domenica ci aspetta il Pontelungo, servirà più convinzione e più tutto per riuscire a portare a casa i tre punti in un campo difficile” conclude.