L'Atletica Arcobaleno trionfa a La Spezia: Uomini primi a livello regionale, bronzo per le Donne

Un weekend ricco di emozioni al campo Montagna di La Spezia, teatro del Campionato Regionale di Società Assoluto. Presenti in forze, nonostante alcune assenze di rilievo, gli atleti dell’Atletica Arcobaleno Savona, che hanno dato vita a una prestazione corale di grande valore.



Uomini: impresa da incorniciare

Il colpo grosso lo mette a segno la formazione maschile, che conquista la vittoria regionale, imponendosi davanti a CUS Genova e Atletica Spezia Duferco. Il punteggio finale, calcolato sulla somma dei 14 migliori risultati individuali, recita:

Arcobaleno Savona: 11.713 punti

CUS Genova: 11.622 punti

Atletica Spezia Duferco: 11.102 punti

Determinanti per il successo le prestazioni degli sprinter Vittorio Anyanwu (10.80 sui 100) e Luca Biancardi (22.13 sui 200), oltre ai successi nelle staffette: la 4x100 (Zetti, Biancardi, Morando, Anyanwu) vince in 42.09, la 4x400 (Balleri, Reghin, Bargi, Morando) domina in 3:21.18.

Spiccano anche le doppiette del mezzofondista Tommaso Arena (9:34.97 sui 3000 siepi e 15:09.87 sui 5000) e del versatile Nicolò Reghin, vincitore sui 1500 (4:02.32) e secondo negli 800 (1:53.83), dove brilla anche Gabriele Bargi, terzo in 1:53.96.

Ottimo anche Gabriele Balleri, che si aggiudica i 400 con 49.77.

Nel lungo, Francesco Ferramosca atterra a 6.54, mentre nel triplo il giovane Enzo Peragine firma 13.33.

In ripresa Nicolò Saettone, primo nell’asta con 4.10.

A completare la squadra vincente, le solide prove dell'altista Emiliano Veirana (1.80), del quattrocentista con ostacoli Marcoaurelio Vigliani (59.92), e dei veterani Adriano Rodrigo (42.96 nel martello) e Roberto Fazio (36.77 nel giavellotto).



Donne: podio meritato e tante conferme

Nel settore femminile trionfa Atletica Duferco Spezia con 12.029 punti, davanti a CUS Genova (11.466) e Arcobaleno Savona, che conquista un ottimo terzo posto a quota 11.341.

A guidare la formazione savonese ci pensano le “Queen” Anna Crovetto e Giulia Aiello:

Crovetto si impone nei 400 con un fantastico 55.39,

Aiello fa doppietta su 100 (12.20) e 200 (24.87), con Crovetto seconda nei 200 in 24.95.

Bene anche le staffette:

la 4x100 (Vitale, Aiello, Farinola, Dieci) è seconda in 49.46,

la 4x400 (Farinola, Vitiello, Carloni, Crovetto) chiude in 4:00.15 per un altro secondo posto.

Da segnalare il personale sui 400 ostacoli per Lisa Vitiello (1:07.66), il doppio impegno di Alessia Laura (2:21.44 negli 800 e 4:54.85 nei 1500) e il buon crono di Elena Cusato sui 5000 (19:36.00).

Nel salto in alto Lara Dieci valica l’asticella a 1.50, mentre nel lungo Martina Pasquali si ferma a 4.73. Nel triplo Giulia Robello atterra a 9.77.

Molto bene Emma Bermond Des Ambrois, che lancia il giavellotto a 39.12.

Nei 100 ostacoli Giorgia Tagliapietra è terza in 17.11.

Tra le giovani, ottimo segnale da Lara Farinola, capace di chiudere i 400 (disputati in una serie minore) in un eccellente 59.02.