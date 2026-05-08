Ginnastica | La Gymnica Loano è di bronzo alla Don Bosco Cup, il presidente Vigolungo: "Risultato storico, orgoglioso delle nostre atlete"

Un risultato storico, arrivato al termine di una gara emozionante e vissuta fino all’ultimo esercizio con grande tensione e orgoglio. La Gymnica Loano ASD ha conquistato uno splendido terzo posto alle finali nazionali della PGS “Don Bosco Cup”, disputatesi dal 26 aprile al 3 maggio a Lignano Sabbiadoro, nella categoria Allieve B con un esercizio ai 4 cerchi.

A salire sul podio nazionale sono state Sofia Longobardi, Amelia Musciacchio, Maia Romano e Chiara Santangelo, protagoniste di una prova elegante, precisa e intensa, capace di mettere in evidenza non solo le qualità tecniche delle giovani ginnaste, ma anche il grande lavoro di squadra costruito nel corso della stagione.

La manifestazione ha visto la partecipazione di società provenienti da tutta Italia, in un contesto altamente competitivo e di grande livello tecnico. Proprio per questo, il risultato ottenuto dalla società loanese assume un significato ancora più importante: si trattava infatti della prima partecipazione della Gymnica Loano ASD a questa prestigiosa competizione nazionale.

Un debutto che si è trasformato immediatamente in un podio.

Grande la soddisfazione espressa dal presidente della società, Marco Vigolungo, che ha seguito la gara a distanza, vivendo però ogni momento con forte coinvolgimento emotivo.



“È la prima volta che la società partecipa a questa competizione e siamo molto orgogliosi del risultato ottenuto dalle nostre giovani atlete. Arrivare subito a conquistare un podio nazionale era qualcosa che sinceramente non ci aspettavamo, soprattutto considerando il livello molto alto delle squadre presenti.”

Ha poi raccontato di aver vissuto la giornata praticamente in costante collegamento con il campo gara:

“Per motivi di lavoro non ho potuto essere presente a bordo pedana, ma ho seguito con trepidazione la gara da Loano, in continuo contatto diretto con le nostre allenatrici. È stata una grande sorpresa apprendere del risultato ottenuto e ricordo ancora l’emozione del momento in cui mi hanno comunicato la classifica finale.”



Il presidente ha voluto sottolineare come il terzo posto rappresenti soprattutto il riconoscimento di un percorso costruito giorno dopo giorno in palestra, con serietà e dedizione.

“Questo risultato è il frutto di un lavoro costante e puntiglioso svolto durante tutta la stagione. Dietro pochi minuti di esercizio ci sono mesi di allenamenti, sacrifici, attenzione ai dettagli, prove ripetute infinite volte e tanta passione. Le ragazze sono state bravissime, ma voglio fare i complimenti anche alle allenatrici per il lavoro tecnico e umano che portano avanti quotidianamente.”



L’esercizio ai 4 cerchi presentato dalla squadra loanese ha colpito per sincronismo, pulizia esecutiva ed espressività, elementi che hanno permesso alle atlete di distinguersi in una competizione di altissimo livello.

Per la Gymnica Loano ASD questo podio rappresenta non soltanto un importante traguardo sportivo, ma anche una conferma della crescita che la società sta vivendo negli ultimi anni, grazie a un lavoro sempre più strutturato sul settore giovanile e sulla formazione tecnica.

“Siamo una realtà che cresce passo dopo passo”, ha aggiunto Marco Vigolungo. “Risultati come questo ci danno entusiasmo e confermano che il lavoro impostato negli ultimi anni sta andando nella direzione giusta. Ma la cosa che più ci rende orgogliosi è vedere le ragazze crescere non solo come atlete, ma anche come gruppo unito, capace di sostenersi e lavorare insieme.”



Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche alle famiglie delle atlete, presenti sugli spalti durante tutta la manifestazione.

“Desidero ringraziare anche le mamme che hanno seguito le ragazze a Lignano Sabbiadoro, sostenendole con entusiasmo e affetto per tutta la durata della gara. In queste trasferte si crea sempre un bellissimo spirito di squadra anche fuori dalla pedana, ed è bello vedere quanto le famiglie siano parte integrante del nostro percorso sportivo.”



Il bronzo conquistato a Lignano Sabbiadoro resterà sicuramente una delle pagine più belle della stagione sportiva della società loanese, ma anche un punto di partenza per guardare con ancora maggiore entusiasmo ai prossimi impegni.

Per le giovani ginnaste della Gymnica Loano ASD, infatti, questa esperienza nazionale rappresenta un traguardo importante, ma anche uno stimolo per continuare a migliorarsi, inseguendo nuovi obiettivi e nuove emozioni da vivere in pedana.