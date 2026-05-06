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Ginnastica | 06 maggio 2026, 18:14

Varazze | Le Farfalle della Ginnastica e le Frecce Tricolori: in arrivo un doppio evento d'altissimo livello

foto di repertorio

foto di repertorio

Sarà una giornata all’insegna dell’eccellenza sportiva e delle emozioni quella del 16 maggio, quando Varazze accoglierà le straordinarie Farfalle Azzurre della Nazionale di ginnastica ritmica italiana. Un appuntamento imperdibile che porterà talento, grazia e spettacolo nel cuore della cittadina ponentina.

L’esibizione è in programma alle ore 17:00 presso il Palazzetto dello Sport di Varazze, in un pomeriggio che vedrà anche la cerimonia di premiazione di “Varazze Città delle Donne”, dando vita a un evento capace di unire sport, valori e partecipazione.

Protagoniste assolute saranno atlete che hanno scritto pagine importanti della disciplina, reduci dal prestigioso podio ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, dove hanno conquistato una medaglia confermandosi tra le eccellenze mondiali.

E non finisce qui: il giorno successivo lo sguardo si alzerà verso il cielo, pronto a tingersi di tricolore con l’attesissima esibizione delle Frecce Tricolori, a chiusura di un fine settimana che promette spettacolo e grande partecipazione.

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