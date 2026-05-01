Ginnastica Acrobatica | Un finale d’oro: la Polisportiva AGI brilla nella tappa conclusiva Uisp

Brescia ha ospitato, nel meraviglioso palazzetto di Adro, la tappa conclusiva del circuito UISP settore ginnastica acrobatica nei giorni dal 23 al 26 aprile.

Per la Polisportiva AGI è stata una trasferta proficua che ha visto rientrare Greta, Maddalena e Sofia con 5 medaglie d’oro, 2 d’argento, 1 bronzo e 4 titoli assoluti nazionali: un cospicuo e meritato medagliere.

Le ragazze ingaune, seguite dalla storica coach Nadia Ferrando, si sono dette pienamente soddisfatte del lavoro svolto con le atlete. Hanno difeso con grinta la Regione Liguria e hanno ottenuto risultati prestigiosi a chiusura di una stagione davvero colma di ottimi risultati.

Greta Vullo ha partecipato al concorso individuale in Mini-prima categoria Juniores e si è classificata prima al corpo libero, seconda al trampolino e ha conquistato il titolo di Campionessa Nazionale generale.

Maddalena Ceriotti ha partecipato al concorso individuale di prima categoria Seniores e si è aggiudicata la medaglia d’oro al trampolino.

Nel concorso a squadre, assieme a una ginnasta genovese, Maddalena è risultata prima al corpo libero e ha conquistato il titolo nazionale nella classifica generale.

La compagna di squadra Sofia Franzin Gazzo, categoria terza Seniores, nel concorso a squadre con due atlete genovesi ha ottenuto la medaglia d’argento al corpo libero, la medaglia di bronzo al trampolino e infine oro e titolo nazionale nella classifica generale.

Sofia, nella disciplina individuale, ha realizzato una tripletta: oro al corpo libero, oro al trampolino e, nella classifica assoluta, ha conquistato il titolo di Campionessa Nazionale, facendo risuonare per lei l’inno d’Italia.

Grande soddisfazione per le atlete, le loro famiglie, il coach e per la Polisportiva AGI, rappresentata dal presidente Sig. Paolo De Scalzi, che ha manifestato gratitudine.

Un ringraziamento è stato rivolto agli sponsor McDonald’s e Carrozzeria Villanovese, che hanno supportato la sezione acrobatica albenganese.