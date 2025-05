Giudice Sportivo, Eccellenza e Promozione: le squalifiche post season tra titoli, playoff e playout

GARE DEL CAMPIONATO PLAY OUT ECCELLENZA

GARE DEL 11/5/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE – DIFFIDA

GATTO PIERLUIGI (ANGELO BAIARDO)

GRANI EROS (ANGELO BAIARDO)

FABBRUCCI ALESSIO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

PITTALUGA ALESSANDRO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

SCARANTINO FEDERICO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)



GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 10/5/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 5/6/2025

CAO FABRIZIO (BUSALLA CALCIO)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (X INFR)

STABILE ALESSIO (BUSALLA CALCIO)

AMMONIZIONE (XII INFR)

NDIAYE MOHAMET AUROLA (MILLESIMO CALCIO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

GATTULLI GIANLUCA (BUSALLA CALCIO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

PELISSA ALESSANDRO (BUSALLA CALCIO)

RANASINGHE SAMUELE (BUSALLA CALCIO)

VIGNOLO FILIPPO (BUSALLA CALCIO)

YMERI ARTURO (BUSALLA CALCIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

DRAGHICI CRISTIAN (BUSALLA CALCIO)

REPETTO EDOARDO (BUSALLA CALCIO)

BOGARIN MARTINEZ IVAN NICOLAS (MILLESIMO CALCIO)

FACELLO LORENZO (MILLESIMO CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

GUARCO SIMONE (MILLESIMO CALCIO)



GARE DEL CAMPIONATO PLAY OFF PROMOZIONE

GARE DEL 11/5/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARQUEZ MANUEL (PONTELUNGO 1949)

BALESTRINO SIMONE (SESTRESE BOR. 1919)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE – DIFFIDA

FERRARI MICHAEL (PONTELUNGO 1949)

ROASCIO GABRIELE (PONTELUNGO 1949)

AGOSTINI STEFANO (SESTRESE BOR. 1919)

ANSALDO FABIO (SESTRESE BOR. 1919)

SCALZI STEFANO (SESTRESE BOR. 1919)

SCARFO ANDREA (SESTRESE BOR. 1919)



GARE DEL CAMPIONATO PLAY OUT PROMOZIONE

GARE DEL 11/5/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

NOGA SABINIANO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

Alla notifica del provvedimento di espulsione, andava faccia a faccia con il ddg protestando e urlando. Uscendo dal tdg colpiva il cancello facendolo sbattere.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SPARMA MARCO (VENTIMIGLIACALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE – DIFFIDA

CAFAROTTI ANDREA (FINALE)

DAGNINO DIEGO (FINALE)

RENDA LEONARDO (FINALE)

GABRIELLI MIRKO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

RAIMONDI EDOARDO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

COGOZZO ALESSANDRO (PANCHINA)

MASSA GIACOMO (PANCHINA)

MONTEVERDE ANDREA (PANCHINA)

PICASSO MATTEO (PANCHINA)

BACIGALUPPI ANDREA (VENTIMIGLIACALCIO)

BASTITA MATTEO (VENTIMIGLIACALCIO)

BERTONE TOMMASO (VENTIMIGLIACALCIO)

GAMBACORTA LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)

HADERBACHE MATTEO ENRICO (VENTIMIGLIACALCIO)