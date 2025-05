Calcio, Prima Categoria B. Il 2-0 alla Campese regala i playoff al Masone, i biancoblu accedono alla semifinale regionale

Il Masone supera con autorità la Campese per 2-0 nella finale del playoff e conquista l’accesso alla semifinale regionale, importante crocevia verso un possibile ripescaggio in Promozione.

Partita intensa sin dalle prime battute, con la Campese che prova a sorprendere in avvio, ma è il Masone a creare la prima vera occasione con Perata di testa. Al 10’ arriva il primo episodio chiave: rigore per i padroni di casa per fallo su Garzon. Calizzano respinge la conclusione di Volpe, ma Rejaibi è il più lesto sulla ribattuta e firma l’1-0 al 12’.

La Campese reagisce e sfiora il pari in più occasioni, ma Lepri si dimostra attento tra i pali. Nella ripresa, altro episodio decisivo al 48’: nuovo penalty per il Masone, stavolta per fallo su Calvi. Garzon trasforma con freddezza al 50’ per il 2-0 che mette in discesa la gara.

Nonostante i tentativi ospiti, la difesa del Masone regge e Lepri salva ancora su Ardinghi e Marchelli nel finale. Al triplice fischio, grande festa per il Masone, che ora sogna la Promozione attraverso la semifinale regionale.

MASONE - CAMPESE 2-0

Marcatori: 12' Rejaibi, 50' Garzon (rig.)

MASONE: Lepri, Macciò, Pirlo, Perata, Marchelli, Rejaibi (77' Bardi), Calvi, Garzon, Gatto (82' Macciò M.), Volpe (87' Cancilla), Ottonello (82' Bassi).

CAMPESE: Calizzano, Deri (63' Nania), Chiappori, Musso, Ardinghi L., Oliveri, Meazzi, Morelli (74' Ardinghi), Fedri S. (77' Cenname), Criscuolo, Aiello.

Arbitro: Rodio di Genova