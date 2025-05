Nuoto: prove regionali per gli Esordienti, ottimi risultati per gli atleti della Sanremo Like Swim

La travolgente onda lunga della Sanremo Like Swim bagna anche la settima giornata delle prove degli Esordienti B e l’ultima, carica di emozioni, degli Esordienti C, in quel di Albenga. Una cinquantina di giovanissimi atleti, provenienti dalle tre piscine di Sanremo, Arma e Bordighera e uniti sotto l’unica bandiera della SLS, ha infatti letteralmente dominato la scena, soprattutto nelle staffette, portando a casa ori e applausi a scena aperta per dei crono da stropicciarsi gli occhi.

Partenza col botto con le 4x25 miste degli Esordienti C: doppietta d’oro sia tra le femmine, grazie a Lea Giretto, Sofia Francesetti, Sara Spicciani e Mihaela Teslev, sia tra i maschi, dove a brillare sono stati Arkadii Teslev, Gabrio Gambacorta, Leonardo Guglielmi e (nome mancante). Le altre “quadrette” non sono state da meno: le staffette “bis” dei più piccoli, sia femminile sia maschile, si sono piazzate tra il secondo e il terzo posto – in attesa della conferma ufficiale – con ottime prove di Agata Lanteri, Luisa Vittoria Trucchi, Isabel Tormenta, Victoria Cuneo, Giulio Rolando, Alessandro Borria, Federico Risucci e Lorenzo Lamarca. E poi ancora un trionfo, un’altra doppietta d’oro, con le 4x50 rana Esordienti B: tra i maschi, braccia alzate per Carlo Torraco, Tommaso Rosso, Tommaso Laura e Tommaso Bertellini (attenzione a questi "Tommasi" terribili del nuoto locale!), mentre tra le ragazze hanno brillato Ginevra Rosso, Linda Maiga, Asia La Grassa e Beatrice Balicco.

Ma le emozioni non sono mancate nemmeno nelle gare individuali: Tommaso Bertellini ha messo il suo sigillo d’oro sui 50 delfino e conquistato l’argento nei 100 misti; Tommaso Laura ha centrato un ottimo terzo posto nei 100 misti, mentre Tommaso Lamura ha brillato nei 200 dorso con un bronzo. Terzo gradino del podio anche per Tommaso Rosso nei 400 stile libero. Una giornata, dunque, da incorniciare per la società, per i tecnici e soprattutto per i piccoli grandi protagonisti di una nuova impresa, che consente loro di mettere un nuovo mattoncino nel percorso di crescita.