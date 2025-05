Sup Team Savona. Sara Oddera non molla un colpo! Doppio podio per Paolo NArdini

Si è svolta il 17 e il 18 maggio 2025 la quarta tappa di SUP (Stand Up Paddle) del campionato Fissw sul lago di Bracciano e precisamente nelle acque di Anguillara Sabazia.

Due giornate di gara meravigliosamente organizzate dallo Sporting Club Sabazia.

Il sabato si è disputata la long distance, su 12 km di percorso, dove Sara Oddera, la portacolori del Sup Team Savona (tesserata per la squadra Fissw “Trasimeno on Sup”), ha ottenuto una brillante prima posizione nella sua categoria d’età ed un settimo posto assoluto.

La domenica è stata la volta della gara tecnica con ben 21 boe, dove Sara Oddera bissa la vittoria e si conferma vincitrice della classifica combinata nella sua categoria d’età.

Due terzi posti per Paolo Nardini, anch’esso componente del Sup Team Savona (tesserato per la squadra Fissw “Trasimeno on Sup”).

Sara, national athlete per la SIC MAUI ha gareggiato con il nuovo modello di SUP che si chiama RST nella misura 14x21, usando le pinne VLT fins.

La prossima gara per gli atleti savonesi sarà a fine mese “The lake rocks” che si svolgerà in Austria sul lago Faaker See, gara di selezione per il campionato mondiale del circuito ICF (International Canoe Federation).