Atletica. L'assessore Rossello sul Meeting: "Eccellenza italiana, qui da sempre grandi campioni"

L’assessore allo Sport di Regione Liguria, ieri pomeriggio, era presente al campo polisportivo “Giulio Ottolia” della Fontanassa in occasione del Meeting Internazionale Città di Savona, uno degli appuntamenti di atletica leggera più importanti del panorama nazionale. L’evento, nel 2025, è inserito nel palinsesto di ‘Liguria Regione Europea dello Sport’.

“Il Meeting, giunto quest’anno alla sua 14ª edizione, si conferma come il quarto evento più importante in Italia e il 31° a livello europeo – ha dichiarato l’assessore. – Si tratta di traguardi di assoluto rilievo, celebrati come sempre attraverso le imprese di atleti straordinari, protagonisti nelle diverse discipline. Il centro polisportivo "Ottolia" si è dimostrato, anche nelle passate stagioni, un palcoscenico ideale per record e prestazioni eccezionali. Anche quest’anno ho avuto il piacere di assistere dal vivo a nuovi primati, tra cui il record italiano Under 20 nel salto triplo femminile. Siamo orgogliosi di ospitare nuovamente nel nostro territorio un evento di tale prestigio e respiro internazionale, soprattutto in un anno così significativo, in cui la Liguria è ‘Regione Europea dello Sport’”.