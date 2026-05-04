Campionato regionale atletica su pista, doppia vittoria per la squadra maschile e femminile dell'Atletica Varazze

Domenica 3 maggio giornata storica per l'Atletica Varazze con la doppia vittoria sia per la squadra femmile che per maschile che hanno vinto il titolo regionale di atletica e, oltre a questo hanno anche riempito il paniere di medaglie con titoli individuali e provinciali. Una giornata importante di podi per gli atleti della società varazzina in tutte le gare.

La squadra femmile era formata da Chiara Cervetto, Ginevra Camilleri, Chloe Fazio, Vittoria Lupi, Chiara Prato, Giorgia Vitali e Giulia Fazio, Margherita Del gobbo, Angelica Bastonero, Anita Ratto, Emma Sane.

La maschile era invece formata dai fratelli Nicolò e Matteo Robello, Gioele Fazio, Giacomo Cerruti, Francesco Caradonna Busso, Matteo Donati Rivas, Andrea Gnemmi, Giulio Ferro, Jacopo Sane.