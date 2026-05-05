Atletica | Meeting di Savona, alla Fontanassa sarà Sibilio contro Chalmers: sfida internazionale nei 400 ostacoli

Savona si prepara ad accendere i riflettori sull’atletica internazionale con una nuova edizione del Meeting Città di Savona, tappa del World Athletics Tour Bronze, in programma il 20 maggio al Centro polisportivo Giulio Ottolia. Tra i protagonisti più attesi c’è Alessandro Sibilio, nome ormai indissolubilmente legato alla pista della Fontanassa, dove ha costruito negli anni un palmarès di assoluto rilievo.

Il primatista italiano dei 400 ostacoli, capace di correre in 47.50 e attuale vicecampione europeo, tornerà infatti a Savona per inaugurare la stagione proprio sui “quattro acca”, dopo mesi segnati da importanti cambiamenti tecnici. I numeri raccontano meglio di ogni parola il suo feeling con il meeting ligure: primo nel 2021, secondo nel 2023 con un eccellente 48.72, quindi di nuovo vincitore nel 2025, quando ha firmato anche il record della manifestazione in 48.44. Un percorso che lo rende naturalmente l’uomo da battere anche nell’edizione 2026.

L’esordio stagionale, però, non sarà privo di insidie. In corsia ci sarà il britannico Alastair Chalmers, già vincitore a Savona nel 2024 e capace di migliorarsi fino a 48.30 nel 2025. Un atleta di esperienza internazionale, con il bronzo ai Giochi del Commonwealth 2022 e piazzamenti di rilievo agli Europei a squadre, dove ha incrociato più volte proprio Sibilio, alternando vittorie e sconfitte.

A rendere ancora più competitivo il cast maschile ci penserà il ceco Vit Muller, campione nazionale e vincitore dell’Europeo a squadre 2025, che lo scorso anno a Savona si è arreso soltanto all’azzurro. Attenzione anche allo spagnolo Jesus David Delgado, primatista nazionale con 48.45, tempo che lo accredita tra i possibili protagonisti.

Non meno interessante si annuncia la gara femminile dei 400 ostacoli, dove i riflettori saranno puntati sulla britannica Emily Newnham, fresca campionessa europea Under 23 grazie al 54.08 dello scorso anno. A contenderle il ruolo di favorita ci saranno due italiane di primo piano: Alice Muraro, già vincitrice a Savona nel 2023 e due volte d’oro all’Universiade, e Rebecca Sartori, campionessa dei Giochi del Mediterraneo 2022. In gara anche la polacca Anna Gryc, bronzo mondiale indoor 2026 con la staffetta 4x400 mista.

L’appuntamento savonese rappresenterà dunque un primo banco di prova significativo per molti dei protagonisti internazionali, in una fase iniziale della stagione che può già offrire indicazioni importanti. Per il pubblico, la possibilità di assistere dal vivo allo spettacolo della Fontanassa o, in alternativa, di seguirlo in diretta su Rai Sport, con copertura integrale dalle 15:45 alle 19:00.

La manifestazione sarà presentata ufficialmente venerdì 15 maggio, alle 10:45, nella Sala Rossa del Comune di Savona. Un passaggio istituzionale che precede un evento ormai consolidato nel panorama atletico, reso possibile anche grazie al sostegno di enti e sponsor che continuano a credere nella crescita del meeting e nella sua dimensione internazionale.