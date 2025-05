Calcio, Serie D. Bruno Scavino è il nuovo presidente dell’Asti

Asti si prepara a vivere un nuovo capitolo nel suo panorama calcistico: Bruno Scavino, già main sponsor e figura chiave dell’A.S.D. Asti, è stato nominato presidente del club biancorosso. La presentazione ufficiale del nuovo presidente e del suo team avverrà mercoledì 28 maggio alle 18 nella Sala Consiliare della Provincia di Asti, in Piazza Vittorio Alfieri 33.

Dallo sponsor al timone del club

Scavino non è un volto nuovo per i tifosi dei "galletti". Con la sua azienda Brumar, ha sostenuto il club come main sponsor, contribuendo alla crescita e alla stabilità della società. La sua passione per lo sport astigiano è ben nota, come dimostrato dal suo impegno anche nel calcio a 5 con gli Orange e nel progetto di valorizzazione del settore giovanile.

La conferenza stampa del 28 maggio sarà l'occasione per Scavino e il suo team di illustrare le linee guida per il futuro del club.