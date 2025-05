Canoa. La LNI Varazze organizza un open day per tutti i nuovi appassionati

La Lega Navale Italiana Sezione di Varazze invita, quanti interessati a provare l’emozione di pagaiare in mare su canoe di sua proprietà, di presentarsi sabato 24 maggio 2025, dalle ore 9:00 alle 17:30, presso la spiaggia di Via del Leudo a Varazze per una giornata di avventura e divertimento!

"Open Day" Varazze 2025: prova gratuita in acqua con l'esperto istruttore della locale Sezione della LNI, Ludovico Spezialetti.

Un’occasione perfetta per grandi e piccoli per scoprire il mondo della canoa in totale sicurezza.

Per informazioni: Lega Navale Italiana Sezione di Varazze - Tel. 019 95777 – 3484010287 -

- Ludovico Spezialetti: Tel. 345 345 4967

Non mancate, la LNI di Varazze vi aspetta numerosi presso la sua base nautica in di via del Leudo, sul molo di sottoflutto del porto turistico Marina di Varazze.