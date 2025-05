E' un'analisi da uomo di campo quella di mister Massullo in merito alla retrocessione del Ventimiglia.

Il tecnico è infatti ben consapevole di come, di fatto, la caduta in Prima Categoria non sia arrivata nella gara contro il Finale, ma sia maturata mano a mano nel girone di ritorno.

Una seconda parte di annata inspiegabile per il mister, pronto però a chiamare la reazione immediata in vista della prossima stagione.