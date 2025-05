Pallapugno. Il focus sui risultati di inizio settimana dalla Serie A ai campionati giovanili

In arrivo anche il campionato dei promozionali di pallapugno. Nel calendario della prima fase sono state inserite 25 squadre suddivise in otto gironi.

Girone A: Albese, Canalese e Monticellese.

Girone B: Augusto Manzo, Ricca A e Ricca B.

Girone C: Alta Langa A, Alta Langa B, Ceva e Gottasecca

Girone D: Cortemilia A, Cortemilia B e Pro Spigno.

Girone E: Merlese, Pro Paschese A e Pro Paschese B.

Girone F: Centro Incontri, Speb e Subalcuneo

Girone G: Don Dagnino, Pieve di Teco A e Pieve di Teco B.

Girone G: Amici del Castello, Imperiese e Taggese

Al termine della prima parte del campionato, le prime due classificate di ogni girone accederanno al tabellone finale per la conquista del titolo.



Novità COPPA ITALIA: le prime classificate di ogni girone, al termine della prima fase del campionato, saranno ammesse ai due raggruppamenti di semifinale. Le squadre vincenti i due raggruppamenti accederanno alla finale che si giocherà sabato 30 agosto, alle 15, ad Andora.



