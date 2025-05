"Scuola inclusiva" al Palatrincee la fase conclusiva del progetto che promuove la danza come mezzo di integrazione

Sarà il Palatrincee Lelio Speranza di Savona a ospitare martedì 4 giugno, dalle 9.00 alle 12.30, l’evento "Scuola inclusiva", fase finale di "Yes! We Can Dance 2.0", il progetto che ha portato la danza al centro di un percorso educativo fatto di inclusione, scambio e creatività.

A organizzare l’iniziativa è l’associazione Seconda Stella, con DNA Musica e Semplicemente Danza, due realtà da sempre impegnate nella promozione dell’arte coreutica tra i giovani. L’evento concluderà un percorso intenso che ha coinvolto le scuole Boselli-Alberti, Mazzini e Da Vinci, portando tra i banchi il messaggio di un’azione culturale e sociale in cui la danza diventa strumento di dialogo, confronto e crescita.

Il momento al Palatrincee sarà l’ultimo incontro che vedrà riunite tutte le classi partecipanti, per celebrare un anno ricco di emozioni, relazioni e scoperte. Un’occasione per raccontare quanto è stato realizzato anche attraverso le altre due azioni collegate: "Oltre il Sipario il Cuore", che insieme a "Yes! We Can Dance 2.0" compone il progetto sostenuto dal Patto di Sussidiarietà "Insieme si può" della Regione Liguria.

Un finale di progetto restituisce tutto il valore della danza come linguaggio universale di espressione, integrazione e comunità.