Campioonato italiano assoluto estivo di nuoto artistico, la Rari Nantes è campione d'Italia

La BPER Rari Nantes Savona sì è confermata Campione d'Italia al Campionato Italiano Assoluto Estivo di Nuoto Artistico che si è concluso oggi nella piscina munale di Cuneo.



Afferma la dirigente responsabile del Settore Nuoto Artistico della BPER R.N. Savona, Matilde Berio Berruti: “Sono contentissima. Eravamo prive di ben 7 atlete Sofia Mastroianni, Giulia Vernice, Beatrice Andina,

Sophie Tabbiani, Giorgia Macino, Sarah Rizea e Flaminia Vernice che sono impegnati nei Campionati Europei in Portogallo Abbiamo, quindi, inserito in squadra molte giovani atlete che si sono comportate veramente bene Questa è l'ulteriore conferma che la scuola savonese di nuoto artistico è sicuramente un'eccellenza”.



Queste le medaglie conquistate dalla Rari:



Finale Doppio Femminile:

1. I. Sportelli e F. Zunino (Fiamme Oro) 231.4376

2. E. Aversa e E. Di Spirito (All Round Sport & Wellenes) 229.5096

3. Greta Gitto e Ginevra Marchetti (BPER Rari Nantes Savona) 219.1642



Finale doppio misto:

1. Ginevra Marchetti e Gabriele Minak (BPER Rari Nantes Savona) 270.2946

2. A. Garuti e A. Lamarra (G. Sport Village) 234.8808

3. D. Pontn e L. Pozzobon (Montebelluna Nuoto) 233.5780



Finale Squadra:

1. Città Sport Vicenza 266.000

2. Aurelia Nuoto 264.8240

3. BPER Rari Nantes Savona 262.7714



Finale Singolo Femminile:

1. Lara Pollini (Sincro Seregno Insport) 209.7314

2. Ginevra Marchetti (BPER Rari Nantes Savona) 205.2776

3. Chiara Benesso (Plebiscito Padova) 205.2113



Finale Singolo Maschile:

1. Gabriele Minak (BPER Rari Nantes Savona) 200.5075

2. Francesco Cosentino (CN Uisp Bologna) 190.3813

3. Andrea Garuti (G. Sport Village) 163.6251



Classifica di società:

1. BPER Rari Nantes Savona 989.00

2. Aurelia Nuoto 634.00

3. Montebelluna Nuoto 590



Inoltre, il Savona si è avvalso del punteggio del Duo formato da Francesca Zunino e Isotta Sportelli (BPER Rari Nantes Savona – Fiamme Oro).

La Squadra della BPER Rari Nantes Savona era composta da: Greta Gitto, Sofia Lucci, Ginevra Marchetti, Gabriele Minak, Alessandro Lucci, Alice Maddalena, Giulia Ottonello, Martina Perata, Giorgia Pirola, Melissa Polidoro Baglione, Alice Tissone, Irene Contatore, Carlotta Cossu, Sofia Marisaldi.



Le atlete biancorosse erano guidate dalle allenatrici Simona Ricotta e Federica Sala.