Straordinario terzo posto per il ponentino Vittorio Russo ai Campionati Italiani di Triathlon Medio a Barberino del Mugello

Il ponentino Vittorio Russo sale sul podio ai Campionati Italiani di Triathlon Medio (1,9 km nuoto – 90 km bici – 21 km corsa), disputati ieri a Barberino del Mugello, conquistando uno splendido terzo posto nella categoria S1 (20–24 anni). Classe 2005, Vittorio scopre il triathlon nel 2014, all’età di 9 anni, dopo alcuni anni di nuoto agonistico. L’attrazione per la multidisciplina, già praticata dai genitori Cesare e Barbara, è immediata e irresistibile. Inizia così il suo percorso con la Riviera Triathlon 1992, storica società della provincia di Imperia che da oltre trent’anni forma giovani atleti e promuove lo sport con passione.

Guidato fin dagli esordi dall’allenatore Maurizio De Benedetti, Vittorio cresce con dedizione e costanza, distinguendosi tanto per l’impegno in allenamento quanto per i risultati scolastici: diplomato con il massimo dei voti (100/100), oggi studia all’università a Torino, senza mai rinunciare alla fatica quotidiana della preparazione sportiva. La medaglia di bronzo ottenuta ieri è il frutto di un percorso di crescita coerente, costruito giorno dopo giorno. La sua gara è solida fin dall’inizio: dopo la frazione di nuoto, Vittorio esce 4° con un distacco di 2’30’’ dal leader provvisorio Francesco Strada. Nei successivi 90 km di ciclismo no-draft, la classifica si rimescola: Leonardo Allegri e Thomas Burr (Valdigne Triathlon) rimontano con frazioni di alto livello, prendendo il comando. Vittorio si attesta al 3° posto, mentre Strada retrocede. Nella mezza maratona conclusiva, le posizioni di vertice non cambiano: Allegri trionfa (3h41’29”), seguito da Burr (3h49’03”), mentre Vittorio (4h00’43”) mantiene saldamente il terzo gradino del podio, nonostante l’insorgere di crampi che ne rallentano l’azione già dal primo chilometro.

Le sue parole al termine della gara: “Sono contento, anche se non del tutto soddisfatto. Sapevo di poter fare qualcosa in più in termini di prestazione generale. I crampi durante la corsa hanno complicato le cose sin dal primo chilometro. Non credo che sarebbe cambiato il risultato finale — Leonardo e Thomas sono stati straordinari — ma sicuramente avrei potuto limare qualche minuto.”