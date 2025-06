Savona, via libera alla nuova pista da skate indoor nell'ex piscina di Via Trento e Trieste

La Giunta del Comune di Savona ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica della pista da skate che verrà realizzata all’interno dell'ex piscina comunale di via Trento Trieste, attualmente in fase di ristrutturazione.

L’architetto torinese Pietro de la Pierre, specializzato in questo tipo di progetti, ha presentato all'Amministrazione la proposta di una struttura per la pratica della specialità Park, nella creazione di un’area secondaria Street e la previsione di spazi flatground per manovre tecniche a bassa velocità. Il valore del progetto è di 850mila euro per i quali il Comune sta valutando diverse forme di finanziamento.

Seguendo le richieste del Comune, l’impianto avrà la caratteristica di essere completamente inclusivo. Per questa ragione la pista sarà dotata di sistemi di ausilio alla risalita per la disciplina WCMX, disporrà inoltre di percorsi accessibili e soluzioni tecniche per lo skateboarding adattato e verrà realizzato un modellino tattile della pista per utenti ipovedenti o non vedenti.

L’intervento, infine, comprende un sistema integrato di Building Automation che riguarda i sistemi di illuminazione, di trattamento aria e di videosorveglianza con controllo perimetrale dell’area.

“Oggi portiamo a termine un altro step importante che ci porterà ad avere un impianto innovativo, efficiente ed inclusivo - dichiara l’Assessore allo sport Francesco Rossello - lo skatepark completerà e caratterizzerà un’area della città che stiamo recuperando e che speriamo possa diventare un importante punto di riferimento per tutti, giovani e meno giovani. In questo percorso abbiamo potuto contare sull’appoggio di tanti skaters savonesi che hanno collaborato con il progettista per studiare le soluzioni più coinvolgenti ed attrattive. Oggi raccogliamo i risultati raggiunti e saremo pronti a metterle in atto non appena sarà completata la fase di ristrutturazione dello stabile”.