Assorbita la delusione per la retrocessione in Seconda Categoria, la Spotornese ha provveduto a riorganizzare i propri quadri tecnici in vista del nuovo campionato.

Per la direzione sportiva la società biancoceleste ha provveduto a una scelta interna, affidandola a Gian Mario Peuto.

Il nuovo allenatore della Spotornese sarà invece Luca Fiorio, tecnico del Quiliano & Valleggia B nella passata stagione sportiva.