Una Serata per Davide: sabato 7 a Ceriale la partita di beneficenza per ricordare Meirana

Sabato 7 giugno alle ore 20, presso il campo sportivo di Ceriale, andrà in scena "Una Serata per Davide", una partita di beneficenza in memoria di Davide Meirana, scomparso lo scorso settembre. L’iniziativa nasce per ricordare non solo un grande uomo di sport, ma soprattutto un amico e un super tifoso del Genoa, che ha lasciato un segno indelebile nel calcio dilettantistico ligure.

A sfidarsi saranno le squadre Rossi contro Blu, in un clima di festa, affetto e condivisione. Meirana, ex calciatore di Rivarolese, CULMV, Italstrade, Alassio e Ceriale, è stato anche vice allenatore al fianco di Franco Villa a Ceriale e di Pietro Buttu a Laigueglia e Finale. Una carriera ricca di passione e legami forti, che sabato sera si tradurranno in una partita dal valore speciale.

L’intero incasso della serata sarà devoluto alla Onlus BastaPoco, attiva nel sostegno ai malati oncologici. Per partecipare alla partita o assistere dagli spalti, sarà possibile contribuire con un’offerta minima di 15 euro, ricevendo in cambio una T-Shirt celebrativa dell’evento.

In campo scenderanno volti noti del calcio ligure, tra cui Davide Sancinito, Pietro Buttu, Alessandro Prestia, oltre a numerosi amici di Davide e "vecchie glorie" che con lui hanno condiviso spogliatoi, sfide e sorrisi.