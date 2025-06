FISE Liguria, chiusi con successo i Campionati S.O. Outdoor

Con oltre cento cavalli scesi in campo nelle 12 categorie tra Campionato, Criterium e Trofei, si è ufficialmente conclusa l’edizione 2025 dei Campionati S.O. Outdoor, organizzati da FISE Liguria. Una tre giorni all’insegna del bel tempo, della partecipazione e dello spirito sportivo, che ha coinvolto atleti, tecnici e appassionati in un clima di grande entusiasmo.

Il caldo improvviso non ha compromesso lo svolgimento delle gare, che si sono susseguite regolarmente in un’atmosfera positiva, impreziosita dalla serata conviviale di sabato. Un momento di festa e condivisione, con balli, risate e anche il festeggiamento del compleanno di una tesserata, celebrato con una torta offerta dal suo circolo e condivisa con tutti i presenti.

“E anche questo Campionato è ormai concluso e possiamo dire con soddisfazione di tutti i partecipanti!”, ha dichiarato con entusiasmo FISE Liguria, tracciando un bilancio positivo dell’evento che ha consegnato le medaglie d’oro ai vincitori di categoria.



Ecco gli ori assegnati in attesa della premiazione dell’intero podio durante la Festa degli Sport Equestri Ligure:

Corinne Bollino (Hakuna Matata) – Campionato 1° Grado Esperti

Alice Miruna Prefumo (I Tigli) – Campionato 1° Grado Senior/Junior

Federica Raso (Lo Sperone) – Criterium Brevetti/1° Grado Junior/Senior

Alice Sanguineti (Lo Sperone) – Campionato Brevetti Junior/Senior

Irene Stornello (Busalla) – Campionato Pony Speranze

Carlotta Falteri (Genovese) – Criterium Brevetti Junior/Senior

Adele Mottola (Hakuna Matata) – Campionato Pony Promesse

Alessia Rilla (I Tigli) – Trofeo Junior/Senior

Mariasole Cecchini (Sanremo) – Campionato Pony Debuttanti

Nadia Rapetti (Lo Scrivia) – Campionato Patente A Junior/Senior

Adele Tamagnini (La Valle) – Campionato Pony Pulcini

Costanza Porrini (La Valle) – Campionato Pony Primi Passi