Dal cuore della Sardegna alla Valbormida, colpo di fulmine per Gadau: "Millesimo, scelta vincente"

A volte il passo può essere breve, anche tra le candide spiagge di Stintino e il cuore della Valbormida.

E' stato così per Matteo Gadau, uno dei protagonisti della promozione del Millesimo in Eccellenza.

Il centrocampista classe 1999 ha saputo inserirsi in un battito di ciglia all'interno dello spogliatoio giallorosso, uno dei tanti piccoli segreti che ha permesso alla formazione di mister Macchia di rendersi protagonista della cavalcata verso il massimo campionato regionale.



Matteo, il periodo di adattamento è stato brevissimo.

"E' così, a Millesimo si respira un ambiente carico di entusiasmo e soprattutto sano, con una società presente e che mano a mano sta raccogliendo i propri obiettivi".



Un'unione nata quasi grazie al paese di Millesimo.

"Fin da subito, appena arrivato a Millesimo si è aperta questa possibilità. La prima impressione con il club è stata ottima, Andrea Di Mattia mi ha dato una grossa mano nell'inserirmi all'interno di un gruppo in cui ho trovato davvero tanti ragazzi speciali".



Il cuore del tuo percorso sportivo ovviamente è in Sardegna.

"Si, tra il Latte Dolce di Sassari, dove ho indossato la maglia biancazzurra in Serie D per quattro anni, e lo Stintino, la squadra di casa tra Eeccellenza e Promozione, senza dimenticare la storica annata in Eccellenza all'Ossese.".



Eccellenza che ha conquistato anche il Millesimo. Ci sarà ancora Gadau nella rosa di mister Macchia?

_"Nulla è ancora certo, ci son stati contatti con la società in questi giorni. Il Millesimo e Matteo valuteranno se riprendere , ancora una volta insieme, un percorso in un ambiente sano e ambizioso.”