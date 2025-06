Sanremo: da venerdì a domenica il 'Festival del beach volley' ma è polemica per la scarsità dii arbitri disponibili

Il 22° ‘Festival del beach volley - Città di Sanremo’, valido per i punti della classifica italiana, a due giorni dalla chiusura delle iscrizioni evidenzia un boom di iscrizioni da tutta la nazione.

Sicilia, Sardegna, Toscana, Rmilia Romagna, Piemonte, Lombardia e ovviamente Liguria sono le regioni di provenienza delle oltre 50 coppie iscritte alla tappa di Sanremo, organizzata dalla Polisportiva 1990 Riviera Volley, in collaborazione con l’Assessorato al turismo e dei bagni Italia, Lido e Morgana.

Visto il grande successo della tappa, che si svolge da venerdì a domenica, gli organizzatori sono amareggiati per non poter accettare molte coppie di atleti per la mancanza di arbitri. “E’ proprio cosi – evidenzia la società organizzatrice - nella nostra provincia si fa molta fatica ad organizzare lo sport. Sanremo grazie al comune ed alla nostra polisportiva, ha una grande tradizione nel beach volley ed il risultato in termini di iscrizioni lo sta dimostrando. Purtroppo anche se c’è la possibilità di allestire altri campi non c’è la disponibilità di arbitri della Fipav. La causa è lo scarso organico ma soprattutto l’accettato di far svolgere un'altra tappa sul territorio ligure ad un'organizzazione che propone tornei tutte le settimane”.

Da venerdì dalle 8.30 scatta comunque il torneo sui campi allestiti a bagni di corso Trento Trieste per la tappa Oliflor femminile 2x2.