Outdoor. Il presidente Bucci ad Albenga per “A tutto mare – Dritti all’isola e oltre”: “La Gallinara deve essere aperta ai cittadini”

Anche l’obiettivo della Regione, come quello del Comune di Albenga, è rendere l’Isola Gallinara visitabile. “Non possiamo permettere che un luogo del genere non sia raggiungibile dai cittadini. Ci stiamo impegnando affinché questo diventi possibile”, ha detto il presidente Marco Bucci, presente alla conferenza stampa di presentazione del progetto Liguria Tourism, che si è tenuta nel palazzo comunale di Albenga questa mattina (14 giugno), dopo una visita sulla Gallinara. “Non so i tempi ma i modi sì. Dobbiamo conciliare le esigenze della Sovrintendenza e quella dei privati cittadini che hanno la proprietà dell’isola. Ci sarà il massimo impegno affinché questo avvenga. Dobbiamo riuscirci”

“A tutto mare: dritti all’isola e oltre”:due giorni di eventi, attività e iniziative sportive legate al mare tra la costa del Ponente ligure e l’isola Gallinara.

L’appuntamento rientra sia nell’ampio e variegato programma di ‘Liguria 2025 Regione Europea dello Sport’, sia nel progetto Liguria Tourism – Sviluppo regionale del Ponente ligure, finanziato dall’Unione Europea tramite lo Strumento di Supporto Tecnico (TSI) e realizzato dall’Università di Genova, in collaborazione con la Commissione Europea e la Regione Liguria. Liguria Tourism ha l’obiettivo di supportare il nostro territorio nello sviluppo di politiche di valorizzazione del mare e delle coste, in particolare nel ponente savonese.

Tra queste iniziative di valorizzazione, in particolare spicca l’azione pilota sperimentale che prevede la costituzione di una piscina naturale temporanea delimitata da boe, realizzata tra la costa di Albenga e l’Isola Gallinara.



Questo intervento è sostenuto dal progetto transfrontaliero IT-FR Marittimo EdA-Z.

Il progetto “Liguria Tourism” si pone l’ambizioso obiettivo di implementare un modello di gestione interdisciplinare, multisettoriale e innovativo per il turismo sostenibile.

L’obiettivo, in un’ottica di destagionalizzazione, è quello di proporre iniziative sportive e ludiche in mare e sulla spiaggia da svolgersi in questa “piscina naturale” anche in altri periodi dell’anno.

Il progetto nasce anche a seguito della recente acquisizione di Villa Diana, l’immobile padronale situato sull’isola, da parte del Ministero della Cultura, che ha esercitato il diritto di prelazione sui precedenti proprietari privati.

Domani, domenica 15 giugno, è invece in programma la gara di nuoto “Dritti all’isola”, che contribuirà ulteriormente alla valorizzazione della piscina naturale.

“La blue economy è un volano per la nostra Regione, un settore strategico per permettere la creazione di nuove imprese e generare occupazione – commenta il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci. – Con il progetto Liguria Tourism, grazie alla Commissione Europea che ha scelto di supportare il nostro territorio, è stato possibile studiare un nuovo modello di turismo sostenibile legato al mare, che si basa sulle ricchezze e le bellezze delle nostre coste, condividendo con tutti gli stakeholder pubblici e privati nuove forme di collaborazione per la crescita del territorio. Gli eventi di oggi e domani, che sono inseriti tra quelli di Liguria Regione Europea dello Sport 2025, rappresentano azioni di test molto importanti per definire gli sviluppi futuri, oltre a dimostrare il grande interesse dei cittadini e degli sportivi alle attività outdoor in mare. L’isola Gallinara e la costa del ponente savonese rappresentano il sito ideale per lavorare su questi temi, grazie all’enorme ricchezza di valori culturali e naturali che l’isola e il territorio circostante offrono”.

“Questo progetto è un esempio concreto di sinergia virtuosa tra istituzioni, territorio e comunità locali, e dimostra come sport, turismo e tutela del patrimonio naturale possano integrarsi per valorizzare il territorio in chiave sostenibile e innovativa – dichiarano l’assessore allo Sport Simona Ferro e l’assessore al Turismo Luca Lombardi. – Con “A tutto mare: dritti all’isola e oltre” promuoviamo nuove modalità di fruizione responsabile del mare, all’interno di uno scenario naturale di straordinaria bellezza. L’iniziativa si inserisce pienamente nel percorso di Liguria Regione Europea dello Sport 2025, dove la diffusione della pratica sportiva e di uno stile di vita sano e attivo diventa leva di crescita economica, coesione sociale e valorizzazione culturale. È questa la direzione da seguire per fare del mare uno spazio sempre più aperto allo sport, all’inclusione e all’accoglienza”.

“Dritti all’Isola è un evento sportivo cui sono particolarmente legato – spiega il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis. – Per il contesto in cui si svolge rappresenta una gara unica che permette ai partecipanti di godere di scorci di rara bellezza.

In questi giorni, Albenga sarà la capitale europea dell’Outdoor Marino. Ringrazio Regione Liguria per il sostegno, l’Unione Europea che ha finanziato il progetto, l’Università di Genova che, in collaborazione con la Commissione Europea, Direzione Generale per il Supporto alla Riforma Strutturale (DG REFORM), lo sta portando avanti”.

“Albenga deve avere l’ambizione di affermarsi come punto di riferimento per il territorio, valorizzando al massimo i suoi punti di forza – aggiunge Giorgio Cangiano, consigliere delegato alla valorizzazione dell’Isola Gallinara. – Il centro storico, che negli ultimi anni ha conosciuto una crescita significativa, l’entroterra con le sue eccellenze enogastronomiche che ci fanno conoscere in tutto il mondo, e la zona mare, sulla quale stiamo investendo con determinazione. Il progetto Liguria Tourism nasce da una visione strategica: considerare il nostro territorio come un’area di sviluppo per l’Outdoor Marino. Se l’Europa ci guarda con fiducia, abbiamo il dovere di cogliere questa opportunità e compiere quel salto di qualità che porterà benefici all’intera comunità. Gli effetti di questo percorso saranno visibili nel tempo, ma è fondamentale perseguire gli obiettivi con determinazione”.

“Grazie al sostegno dei fondi europei, in particolare del FSE+, la Regione Liguria investe, in linea con i periodi di programmazione precedenti, sull’attrattività e la competitività del settore turistico attraverso interventi mirati di formazione professionale verde e digitale, coinvolgendo oltre 260 allievi e finanziando 20 progetti specifici nell’ambito del Piano dell’Economia del Mare e del Turismo”, commenta il direttore generale della Commissione Europea, Mario Nava.

“La Soprintendenza vede con favore tutte le iniziative destinate a una valorizzazione del patrimonio storico e naturalistico del territorio attraverso approcci sostenibili – precisa il Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Imperia e Savona, Federico Barello. – In questo quadro, dal momento che nelle medesime giornate si festeggiano, come ogni anno, le Giornate Europee dell’Archeologia, ha collaborato all’evento organizzando sabato 14 una passeggiata archeologica lungo la via Iulia Augusta. Uno sguardo particolare sarà rivolto verso l’isola Gallinara, per la quale il Ministero della Cultura si sta da tempo fortemente impegnando per arrivare a una irrinunciabile fruizione pubblica di questo scrigno di ricchezze naturali e storico-archeologiche”.

“Liguria Tourism nasce da una proposta di Regione Liguria finanziata dall’Unione Europea e di cui l’Università di Genova, assieme a Liguria Ricerche, è soggetto attuatore – conclude il coordinatore di Liguria Tourism, Enrico Di Bella dell’Università degli Studi di Genova. – L’obiettivo è la creazione e l’attivazione di un modello di sviluppo turistico sostenibile il cui motore principale è una rete di comuni, aziende, enti e cittadini dell’albenganese che progettano iniziative integrate. Ormai non è più vera la regola del “chi fa da sé fa per tre” e i territori devono condividere le strategie di sviluppo turistico locale per raggiungere risultati concreti. La piscina naturale che inauguriamo è uno spazio comune in cui questa collaborazione si può esprimere e, in questi due giorni, vedremo alcuni esempi di attività di turismo balneare outdoor proposte dal territorio guardando alla bellissima Isola Gallinara, ma anche alla valorizzazione delle risorse dell’entroterra”.