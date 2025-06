Albissola Marina capitale del beach volley: trionfo di Massi-Salvador e grande festa di sport e inclusion

In una cornice stupenda tra Lido Spa Resort, Soleluna beach e Mirage Club ben 78 coppie si sono sfidate ininterrottamente per oltre due giorni di gare targate serie beach Fipav presso le spiagge di Albissola Marina. Nella manifestazione clou patrocinata dall'amministrazione di Gianluca Nasuti, il B1 2000 F, é arrivata la vittoria netta del duo milanese Viola Massi e Elisa Salvador (MVP della competizione, premiata con un piatto in ceramica prodotto dallo storico laboratorio albissole Biglietti).

Podio poi tutto piemontese con secondo posto per le torinesi Biancin-Torrese del Cus Torino, terzo per Cicogna-Guglielmo di Bvt e infine quarto posto per Dalmazzo-Marchelli. Solo quinto posto per la coppia di punta di casa Montedoro-Pastorino, con la seconda protagonista di grandi giocate nonostante un infortunio. "Bellissima manifestazione con protagonista lo sport, l'inclusione,lo spirito di squadra, l'impegno e la lealtà - ha dichiarato Annamaria Pomarici - consigliere del Comune di Albissola Marina con delega allo sport - grazie ad Alessio Marri che tutti gli anni porta il suo entusiasmo sportivo ad Albissola Marina". Inclusione sempre al centro della scena infatti con un'esibizione prima delle finalissime femminili ad opera di Eunike special team che negli ultimi 10 anni ha realizzato un lavoro straordinario portando tanti ragazzi a podi mondiali alle paraolimpiadi. “Non possiamo altro che essere orgogliosi di questo ciclo incredibili di 6 serie beach B1 2000 e manifestazioni in due mesi su 60 campi - spiega soddisfatto il presidente Riviera beach volley Alessio Marri - anche questo week end numeri eccezionali e la conferma che il beach volley può e deve essere veicolo di promozione turistica, culturale e non solo sportiva". Nelle altre competizioni serie beach B4 nel maschile grande prova di Amisano-Labate impostisi su 18 coppie complessive mentre nel 2x2 misto Chiapello - Gandolfi (responsabili del nuovo campo Kk Arena del Mirage Club) hanno vinto meritatamente uno splendido torneo su 24 coppie complessive nella categoria Pro, in quella silver hanno avuto la meglio Villa-Panciroli. Grande la cornice di pubblico su due giorni segnati da un caldo davvero eccezionale.