Quarto Trofeo Città di Albenga. Prove di forza per Hurgada e Interno uno, consolidato il primato nei rispettivi gironi

Nel Girone A, la capolista Hurghada ha consolidato la sua posizione vincendo per 5-2 contro Ferrara Costruzioni. Per Hurghada, le reti sono state siglate da Gabriele Insolito (2 gol) e Omar Leo (3 gol). Per Ferrara Costruzioni, i marcatori sono stati Alessio Auteri e Marco Campelli.

La classifica del Girone A vede Hurghada saldamente al primo posto con 13 punti in 5 partite. Seguono Sabia Estate con 6 punti e Just Protein e Ferrara Costruzioni entrambi a 4 punti.

Nel Girone B, Interno Uno ha dimostrato la sua superiorità con una vittoria schiacciante per 7-0 contro Mr Zazu Barbershop/Sportstore. I gol per Interno Uno sono stati realizzati da Tommaso Bonifazio (1 gol), Gabriel Graziani (3 gol) e Pietro Secco (3 gol).

Interno Uno guida il Girone B con 13 punti dopo 5 partite. Glam si posiziona al secondo posto con 10 punti, mentre Mr Zazu Barbershop/Sportstore chiude la classifica con un solo punto.

Nel Girone C, si è assistito a un pareggio ricco di emozioni: Fa Fumme/Tipografia Bacchetta e Erremme/Fitimex hanno chiuso sul 3-3. Per Fa Fumme/Tipografia Bacchetta sono andati a segno Filippo Bertozzi, Nicolò Ciravegna e Alessio Gibertini. Per Erremme/Fitimex, le reti sono state di Edoardo Morra e Lionel Pisapia (2 gol).

Il Girone C vede Shugar Barber/Karma Caffè/Monti's Gin in testa con 8 punti. Erremme Società Cooperativa segue con 7 punti, mentre Fa Fumme/Tipografia Bacchetta ed Erremme/Fitimex si trovano entrambe a 4 punti, in una classifica molto equilibrata.