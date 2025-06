Albenga capitale della mountain bike: in palio 8 titoli tricolori giovanili nel weekend del cross country

Domenica Albenga torna ad essere la capitale della mountain bike italiana ospitando la rassegna tricolore giovanile di cross country. I migliori atleti di tutte le regioni si contenderanno le 8 maglie di campione italiano per le categorie Esordienti e Allievi, con centinaia di ragazzi che si daranno battaglia sul percorso ormai storico di Campochiesa, che ha già ospitato a marzo la prima tappa dell’Italia Bike Cup per le categorie giovanili.

La domenica di gare avrà uno scenografico prologo al venerdì, con la cerimonia inaugurale e la sfilata delle società divise per regioni. Al sabato le prove ufficiali sul percorso di gara, alla domenica le sfide tricolori alle quali prenderanno parte tutti i migliori prospetti dell’XCO italiano.

Non manca davvero nessuno e ci sarà chi proverà a bissare la vittoria tricolore dell’anno precedente, nella categoria immediatamente inferiore. In campo maschile è l’obiettivo ad esempio di Davide Quattrone (Cicl.Rostese) fra gli ES2, Mattia Acanfora (Beltrami TSA) fra gli AL1 e Walter Vaglio (Scuola Cicl.Tugliese Nibali) fra gli AL2. Fra le ragazze, è l’obiettivo di Irene Righetto (Team Velociraptors) fra le ED2, Gioia Raimondo (Racing Team Rive Rosse), fra le DA1 e Mariachiara Signorelli (Beltrami TSA) fra le DA2. Ma i riscontri dalla principale challenge dell’anno, Italia Bike Cup e dalle altre gare Nazionali dicono che in ogni categoria si preannuncia un’aspra battaglia con un ampio range di pretendenti al titolo.

Domenica si comincia alle 9:00 con gli ES1, alle 10:00 i 2° anno, alle 11:00 le categorie Esordienti femminili e alle 12:00 quelle allieve. Alle 14:15 la prova per Allievi 1° anno e alle 15:30 chiusura con i 2° anno. Premiazioni al termine di ogni singola gara con la vestizione della maglia tricolore. Venerdì la sfilata dei team inizierà alle 18:30 percorrendo Via Martiri della Libertà fino a Piazza San Michele.