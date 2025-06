Savona, sabato si celebra lo Yoga Day: pratica all'aperto in spiaggia e al Priamar

Una giornata dedicata alla pratica dello yoga in occasione dello Yoda Day che si celebra sabato 21 giugno.

Si potrà fare pratica, gratuitamente e su prenotazione, ai Bagni Sant'Antonio (ore 7) e ai Bagni Marinella (ore 7,30) e alla fortezza del Priamar.

Alla fortezza del Priamar il programma prevede : ore 9.00 Surya Namaskara – Saluto al sole (a cura di A.S.Y.A. OM); 10.00 Yoga senza barriere – Sessione di yoga aperta a persone con dis-Abilità (Progetto 8xmille dell’Unione Induista Italiana in collaborazione con AIAS Savona Onlus); 10.00 Vinyasa yoga (a cura di Isabel Portal); 10.30 Yoga nidra: la meditazione guidata per un profondo rilassamento (a cura di Luca Pisà, Centro Yoga Ganapati); 10.30 I Saluti Yoga del metodo Anandamaya (a cura di Umberto Assandri Anandamayacharya, Centro Yoga Namaskar); 11.00 Ascolta il respiro (a cura di Roberto Frumento Bharata, osteopata, Biodo Italia); 12.00 Trataka, la purificazione dei sensi (a cura di A.S.Y.A. Om); 13.00 La mente meditativa (a cura di A.S.Y.A. Om); 15.30 Yoga bambini (a cura di A.S.Y.A. Om); 16.30 Laboratori creativi – Mandala con i semi (a cura di Vivaio Rebella); 16.45 Laboratorio danze dell’India – Bollywood con Francesca Orlando Negma Dance Academy; 17.30 Saluti istituzionali; 18.00 Sessione di Yoga aperta a tutti secondo il Protocollo Comune dello Yoga emanato dal Governo indiano (Ministero dell’AYUSH); 19.15 Naada Upasana – canto classico stile Dhrupad di PANDIT RITWIK SANYAL (ha ricevuto le più alte onorificenze come miglior cantante: Sangeet Natak Academy Award 2013, Padma Shri Award 2023) e C. Barbieri.

A Villa Cambiaso ore10.00 Sessione di Yoga (a cura di A.S.Y.A. OM) ealle 21.00 Spettacolo "Viaggio fra le Danze d'Oriente 2025" Talavidya Academy, Negma Dance Group.

La Giornata Internazionale dello Yoga, che si celebra il 21 giugno, è stata istituita per sensibilizzare il mondo sui benefici dello yoga, una pratica millenaria che unisce corpo, mente e spirito. Questa data è stata scelta perché coincide con il solstizio d'estate, giorno simbolicamente importante in molte tradizioni spirituali e che segna l'inizio dell'estate.