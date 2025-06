Atletica Leggera: ottimo settimo posto per il bordigotto Gabriele Ferrara al campionato del mondo in Spagna

Settimo posto per Gabriele Ferrara dell’Atletica 2000 Bordighera che ha vestito per la prima volta la maglia della Nazionale rappresentando l'Italia a Pontevedra in Spagna nel campionato del mondo di duathlon, che prevedeva 5k di corsa 20k di bici e 2,5 k di corsa.

"Reduce da un infortunio domenica scorsa in un triathlon a Montesilvano e gareggiando nella categoria Junior, anche se lui è Allievo, con atleti più grandi di uno o due anni ha ottenuto un ottimo risultato a 47" dal terzo classificato" - dice l'allenatore Sergio Cagnati.

"Gabriele nel triathlon gareggia per il Loano Triathlon e diventa campione italiano di duathlon di categoria" fa sapere Cagnati.