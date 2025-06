Albenga regina del cross country giovanile: organizzazione e talento ai Campionati Italiani

Un’edizione così dei Campionati Italiani Giovanili di cross country verrà ricordata a lungo, per lo scenario di Albenga-Campochiesa, per la competenza organizzativa dell’Ucla 1991, per il grande ardore che tutti i ragazzi ci hanno messo nelle 8 categorie impegnate sul tracciato ligure. 8 vincitori, ma di talenti sungo il tracciato savonese se ne sono visti davvero tanti.

Quelli più prossimi all’approdo nella Mtb dei grandi sono gli allievi 2° anno e a vestire la maglia tricolore è stato Roberto Pinna (Beltrami TSA) che in 54’11” ha staccato di 35” Giovanni Bosio (Cicli Fiorin) e di 45” Mattia Oliveri (Quiliano Bike), un esito abbastanza sorprendente se si guarda a qual era stato l’andamento della stagione.

Fra i 1° anno vittoria e titolo per Mattia Acanfora (Beltrami TSA), campione italiano lo scorso anno fra gli Esordienti. In 56’05” ha staccato di 29” Michel Careri (Orange Bike Team) e di 30” Matteo Jacopo Gualtieri (Uc Costamagnaga).

Fa il bis anche Mariachiara Signorelli (Beltrami TSA) che completa la sua collezione di maglie tricolori allieve con quella delle 2° anno. In 44’27” ha preceduto di 53” Nicole Righetto (Team Velociraptors) e di 1’33” Sophie Messmer (KSV for Fun). A Caterina Prataviera (Carbonhubo CMQ) la prova delle Allieve 1° anno in 47’51” davanti a Beatrice Maifré (Melavì Tirano Bike) a 41” e a Matilde Anselmi (Orange Bike Team) a 43”.

Fra gli Esordienti questi sono i nuovi campioni italiani per le rispettive categorie: Nicolò Ferrari (Melavì Tirano Bike/ES1), Simone Quattrone (Cicl.Rostese/ES2), Giorgia Vottero (Cicl.Rostese/ED1), Irene Righetto (Team Velociraptors/ED2).

Per l’Ucla1991 ancora un weekend di grande impegno ma di positivi riscontri, in attesa di predisporre un nuovo appuntamento con la Coppa Città di Albenga che rappresenta ormai l’apertura della stagione internazionale delle ruote grasse. Centinaia i ragazzi provenienti da ogni parte d’Italia che si sono presentati al via della manifestazione supportata dal Comune di Albenga e da tantissimi volontari impegnati nella gestione di tutti i servizi. Miglior modo per inaugurare l’estate non ci poteva essere…