Pallanuoto. Il Doria Nuoto vince il proprio girone al torneo internazionale "Habawaba" di Lignano Sabbiadoro

Si è concluso oggi, domenica 22 giugno, il torneo Habawaba, la più importante manifestazione internazionale di pallanuoto dedicata alla categoria Under 11, ospitata nella splendida cornice di Lignano Sabbiadoro.

Anche i giovani atleti del Doria Nuoto hanno preso parte alla competizione, che ha visto la partecipazione di quasi 70 squadre suddivise in quattro categorie. I nostri ragazzi si sono distinti per impegno e talento, conquistando con pieno merito il primo posto nel girone "Rock and Pop", grazie a una splendida vittoria in finale contro la squadra ungherese Fehervar VSE con il punteggio di 10-3.

Grande la soddisfazione per i piccoli pallanuotisti e per l'intero staff tecnico, un risultato che conferma la crescita del movimento e il ruolo sempre più rilevante della pallanuoto nella città di Loano.



Gli atleti protagonisti del successo:

Colman Luigi

Staricco Giovanni

Bertone Davide

Bottelli Filippo

Volpe Giovanni

Genta Andrea

Aguirre Dylan

Caruso Alessandro

Magra Marco

Azaouzi Hakim

Pelosi Francesco

Allenatori: Marco Scorza e Tiziano Bottelli