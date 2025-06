Antinfortunistica Grilca: Eccellenza in Scarpe da Lavoro e Abbigliamento Professionale

Il catalogo più vasto al mondo

Oltre 15.000 prodotti disponibili in pronta consegna, tra scarpe antinfortunistiche, abbigliamento da lavoro, dispositivi di protezione individuale e guanti. Collaboriamo con i migliori brand del settore come U-Power, Cofra, Diadora Utility, Sparco, Base Protection, Portwest, Rossini, Beta e molti altri. Una scelta senza pari per soddisfare ogni esigenza di sicurezza sul lavoro.

Con oltre 5 milioni di fatturato, Antinfortunistica Grilca si conferma come il più grande e-commerce specializzato nella sicurezza sul lavoro in Italia e in Europa. Un punto di riferimento per aziende e professionisti che cercano qualità, affidabilità e un servizio clienti impeccabile.

GRILCAExecutive: vantaggi esclusivi per le aziende

Per le aziende e le Partite IVA, abbiamo ideato il programma GRILCAExecutive, che offre:

● Sconti fino al 15% su tutti i prodotti

● Spedizione sempre gratuita senza minimi d'ordine

● Preventivi personalizzati con risposta in meno di 30 minuti

● Referente commerciale dedicato

Oltre 70.000 Partite IVA si affidano già ai nostri servizi, godendo di condizioni esclusive e assistenza rapida e professionale.

5€ ogni 99€ spesi, come? con GRILCAInsider

Con il programma GRILCAInsider accumuli punti ad ogni ordine effettuato, trasformandoli in codici sconto utilizzabili sui tuoi acquisti futuri. Ogni acquisto diventa un'opportunità di risparmio, premiando la fedeltà dei nostri clienti. Sapevi che puoi guadagnare fino a 5€ ogni 99€ spesi! inoltre hai 5€ gratis se è il tuo primo ordine! Oltre a tutte le promo che trovi attive ogni giorno in base agli importi di ordine o la tua fedeltà.

Servizi su misura per ogni esigenza

● Reso gratuito fino a 90 giorni con ritiro a domicilio senza alcun costo

● Personalizzazione degli articoli con stampa o ricamo a partire da 0,99€ + IVA

● Pagamenti in 3 rate senza interessi con Klarna o Scalapay

● Assistenza clienti tramite WhatsApp, chat online, e-mail e telefono

Una comunità di oltre 150.000 clienti

La nostra missione è offrire non solo prodotti di qualità, ma un'esperienza d'acquisto senza paragoni. Con oltre 150.000 clienti soddisfatti e una crescita costante, ci impegniamo ogni giorno a garantire il massimo della sicurezza e della professionalità.

Affidati ad Antinfortunistica Grilca, il partner ideale per la sicurezza sul lavoro, e scopri perché siamo la scelta numero uno in Italia e in Europa.

Inizia subito con 5€ di sconto oppure, se l’importo supera i 97€ hai diritto fino ad un 10% extra!





















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.