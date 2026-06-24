Calciomercato | Altarese, Nicolò Apicella ritrova mister Frumento

Si riforma ad Altare la coppia Apicella - Frumento.
Dopo l'esperienza comune con i colori del Savona, il difensore centrale ritroverà il tecnico nella nuova esperienza all'Altarese.
I valbormidesi piazzano quindi un bel colpo nel cuore del reparto arretrato con l'ingaggio del difensore classe 1998, reduce dalla vittoria del campionato Promozione con i colori dell'Albissole.
La nota dell'Altarese:
"Nicolò Apicella è giallorosso! Forte difensore di grande esperienza, ex tra le altre di Sestrese (Eccellenza), Celle Ligure (Promozione), Veloce (Promozione) e Savona (Prima Categoria, dove segnò uno splendido gol da una distanza siderale nei play off vincenti in casa del Multedo). Classe ’98, la società ASD ALTARESE 1929 augura ad “Appi” un proficuo lavoro".