Calcio | San Francesco Loano. Ferrara annuncia non poche novità: "Per noi sarà un anno zero, pronti 6-7 acquisti per la Prima Squadra"

Tempo di auspici e, soprattutto, di grandi cambiamenti in casa San Francesco Loano. Dopo le ultime stagioni vissute a ritmi altissimi, culminato con il raggiungimento dell'Eccellenza e due campionati nella massima categoria regionale, la società rossoblù si prepara a inaugurare un nuovo corso. A tracciare la linea per il futuro è Andrea Ferrara, responsabile della prima squadra:

"Grazie a chi ha indossato e rispettato questi colori. In ottica futura La società ha già blindato 7-8 elementi della passata stagione, ritenuti fondamentali per dare continuità al gruppo. Sul fronte nuovi arrivi sono invece previsti 6-7 acquisti di esperienza. Daremo come sempre spazio ai giovani, con l'inserimento di un paio di ragazzi pronti e all'altezza per affrontare il campionato di Promozione.



Per la San Francesco Loano si prospetta una stagione di ripartenza tecnica e societaria, ma non per questo priva di ambizioni a lungo termine:

"Questo sarà un anno zero per noi. Dopo quattro anni passati a tavoletta, vogliamo rimettere le basi per fare un altro percorso importante. Si costruirà una squadra umile, con tanti giovani e tanta voglia di fare bene. Non mancheranno le novità: ripartiamo con nuove idee, un nuovo campo e l'entusiasmo di sempre, quello che non ci è mai mancato. Un grazie va anche a chi ha scelto di proseguire il percorso con noi, credendo in questo nuovo progetto."



Il nuovo corso ha preso forma anche a livello dirigenziale grazie all'ingresso di imprenditori locali. Ferrara accoglie con entusiasmo i nuovi partner:

"Una cosa fondamentale è il benvenuto ai due nuovi ingressi in società: gli imprenditori locali Luigi Dogliotti e Matteo Lugano. A breve ci sarà anche un terzo ingresso. Ci daranno una grossa mano e per noi si tratta di un riassetto generale in tutti i sensi, fondamentale per il futuro del club."