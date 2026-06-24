Calciomercato | Ufficiale, è il Cisano la nuova squadra di Marco Carparelli: "Grazie al club, obiettivo 500 reti in carriera"

Dopo una settimana di rumor, è arrivata a conclusione la trattativa tra il Cisano e bomber Marco Carparelli.

Ieri è stata siglata la stretta di mano tra la società biancoblu e l'attaccante classe 1976.

Nel corso della sua lunga carriera, Carparelli ha realizzato quasi 500 reti complessive, confermandosi come uno dei bomber più prolifici del panorama calcistico. Un profilo che porterà al Cisano esperienza, leadership e un buon bottino di reti (39 quelle realizzate nell'ultimo biennio alla San Filippo Neri.

Il tesseramento dell'attaccante sarà perfezionato a partire dal 2 luglio 2026, nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa federale.

"Sono entusiasta di unirmi al Cisano per la prossima stagione. La determinazione e la stima dimostratemi dal mister Porcella - ha raccontato Carparelli - nel corso degli anni sono state decisive. Per me, oltre a essere un amico, è un grande allenatore e un vincente. Era fondamentale scegliere una realtà capace di valorizzare appieno il mio profilo e il mio contributo.

Affronto questa nuova sfida con l'obiettivo di raggiungere ambiziosi traguardi collettivi e di realizzare il mio personale traguardo dei 500 gol, quasi 200 tra i professionisti e circa 300 nei dilettanti.

A partire dal 2 luglio sarò ufficialmente un giocatore del Cisano. Ringrazio la società e il mister che hanno reso possibile tutto questo e che, nonostante abbia compiuto 50 anni, continuano a credere in me."