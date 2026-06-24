Tornei Estivi | Stasera scattano le semifinali del Trofeo Città di Albenga, venerdì la sfida di ritorno

L'estate dei tornei ingauni continua a regalare spunti e novità. Tra le innovazioni introdotte da Emanuele Scorsone e dal suo gruppo di lavoro spicca il nuovo format delle semifinali del Quinto Trofeo Città di Albenga.

La qualificazione alla finalissima, in programma domenica sera, non si deciderà più in una sola gara, ma attraverso una doppia sfida di andata e ritorno che promette maggiore equilibrio e spettacolo.

Il primo atto andrà in scena questa sera sul terreno dell'Annibale Riva, mentre venerdì si disputeranno le gare di ritorno che decreteranno le due squadre finaliste.

Ad aprire il programma, alle ore 21:30, sarà la sfida tra Ferrara Costruzioni e M Infissi. Un'ora più tardi, alle 22:30, spazio al secondo confronto tra Sport Ancash e Interno Uno

Due semifinali tutte da vivere che rappresentano il passaggio decisivo verso l'ultimo atto della manifestazione ingauna.