Calciomercato | Vado. Diego Vita sarà rossoblu anche in Serie C

l Vado e Diego Vita continueranno insieme anche nella prossima stagione. Le parti hanno infatti trovato l'accordo per proseguire il proprio percorso comune per il terzo anno consecutivo.

Il centravanti rossoblù sarà così tra i protagonisti ai nastri di partenza del prossimo torneo fdi Serie C.

Il contributo di Vita è stato determinante nel percorso che ha portato il Vado tra i professionisti. Nella stagione 2024/2025 si è laureato capocannoniere con 24 reti, mentre nell'ultimo campionato ha confermato il proprio valore nonostante l'infortunio che ne ha limitato l'impiego. Pur dovendo fare i conti con il problema fisico, l'attaccante è riuscito a raggiungere nuovamente la doppia cifra, firmando 11 gol nel momento chiave del percorso rossoblu.