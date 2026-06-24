Calcio | Giusvalla. Il nuovo campo di casa sarà il Santuario, annunciate cinque conferme

Gli annunci del Giusvalla:



Nuovo campo di gioco al Santuario di Savona

Il Giusvalla FC comunica con orgoglio che, a partire dalla prossima stagione, la prima squadra disputerà le proprie gare interne presso il campo del Santuario di Savona. Una struttura rinnovata che permetterà al club e ai tifosi di vivere le partite in un ambiente moderno e funzionale.



Ringraziamenti

La società desidera ringraziare sentitamente lo Speranza per la disponibilità, la collaborazione e il supporto dimostrato durante tutte le fasi di definizione dell’accordo. La sinergia con lo Speranza è stata fondamentale per raggiungere questo obiettivo.



Allargamento staff tecnico

Lo staff tecnico si arricchisce di due figure di esperienza: diamo il benvenuto a Ralli e Cavalleri. Il loro ingresso porta competenze e professionalità che andranno a supporto del lavoro quotidiano del mister e del gruppo.



Conferme

Prosegue il lavoro di continuità: la società annuncia le prime riconferme per la stagione in corso. Resteranno in giallo-azzurro Tona, Agostino, Setzu, Pistola e Gian Ferrero.



Campagna rafforzamento e sviluppo

Continua la campagna di rafforzamento voluta dal DS Graziano. Parallelamente, il club espande la propria rete al genovesato: parte una collaborazione sinergica in ambito marketing e scambio di opportunità, fortemente voluta dal Presidente Biato. L’obiettivo è creare nuove connessioni tra territori e valorizzare il progetto Giusvalla FC.