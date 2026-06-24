Calciomercato | L'Albingaunia ufficializza Andrea Rocca, ora occhi su un centrocampista

L'operazione era stata definita già da un paio di settimane, ma soltanto oggi è arrivata l'ufficialità: Andrea Rocca è un nuovo giocatore dell'Albingaunia.

Per l'attaccante loanese si tratta della terza esperienza in bianconero, dopo quelle maturate nelle stagioni 2015-2016 e 2017-2018.

Nel frattempo, nei corridoi dell'Annibale Riva si lavora intensamente per chiudere l'ingaggio di un centrocampista di spessore. Sul tavolo ci sono diversi profili, con le valutazioni che dipenderanno anche dagli sviluppi che il mercato saprà offrire nei prossimi giorni.