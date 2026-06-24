Calciomercato | San Michele, quattro ingaggi dal Pontelungo per i tecnici Torregrossa e Rotiroti

La nota blu:
L'Asd San Michele Calcio Albenga ha il grande piacere di comunicare che per la prossima stagione avrà tra le proprie fila i seguenti giocatori:
DOMENICO BUTTU
centrocampista, classe 2006
EDOARDO MONTAGNA
difensore, classe 2007
MONSIF MIFTAH
attaccante, classe 2006
GIORGIO MONFASANI
difensore, classe 2004
Tutti provenienti dal Pontelungo, Buttu, Montagna e Miftah hanno fatto parte della formazione juniores che ha ottenuto la storica vittoria ai playoff per l'eventuale ammissione al campionato regionale, mentre Monfasani, cresciuto nell'Albenga, riprende a distanza di due stagioni di inattività, dopo l'ultimo campionato disputato in maglia granata.
La Società nel dargli il benvenuto, gli rivolge un sentito e caloroso augurio per un proficuo lavoro.