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Calcio | 24 giugno 2026, 19:25

Calciomercato | San Michele, quattro ingaggi dal Pontelungo per i tecnici Torregrossa e Rotiroti

Calciomercato | San Michele, quattro ingaggi dal Pontelungo per i tecnici Torregrossa e Rotiroti

La nota blu:

L'Asd San Michele Calcio Albenga ha il grande piacere di comunicare che per la prossima stagione avrà tra le proprie fila i seguenti giocatori:

DOMENICO BUTTU

centrocampista, classe 2006
 

EDOARDO MONTAGNA

difensore, classe 2007
 

MONSIF MIFTAH

attaccante, classe 2006
 

GIORGIO MONFASANI

difensore, classe 2004
 

Tutti provenienti dal Pontelungo, Buttu, Montagna e Miftah hanno fatto parte della formazione juniores che ha ottenuto la storica vittoria ai playoff per l'eventuale ammissione al campionato regionale, mentre Monfasani, cresciuto nell'Albenga, riprende a distanza di due stagioni di inattività, dopo l'ultimo campionato disputato in maglia granata.

La Società nel dargli il benvenuto, gli rivolge un sentito e caloroso augurio per un proficuo lavoro.

cs

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